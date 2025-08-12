一般財団法人全日本大学バスケットボール連盟（JUBF）主催の世界各国からトップレベルの大学男子バスケットボールチームが参戦する「World University Basketball Series 2025」（以下、WUBS 2025）が、8月9日から11日の3日間にかけて国立代々木競技場第二体育館（東京都）で開催された。 今回で4回目を迎えたこの大会は、アジアの大学バスケットボール界がより高みを目指すために、2022年に新設さ