午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０２３、値下がり銘柄数は５４５、変わらずは５１銘柄だった。業種別では３３業種中３１業種が上昇。値上がり上位に鉱業、銀行、証券・商品、情報・通信、非鉄金属、輸送用機器など。値下がりは水産・農林とその他製品。 出所：MINKABU PRESS