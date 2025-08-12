サワイグループホールディングス [東証Ｐ] が8月12日後場(13:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結最終利益は前年同期比68.4％減の48.9億円に大きく落ち込み、4-9月期(上期)計画の90億円に対する進捗率は5年平均の59.3％を下回る54.3％にとどまった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の13.7％→14.1％に上昇した。 株探ニュース