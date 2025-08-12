今季自己最長10試合連続安打【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間12日・アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、敵地のエンゼルス戦に「1番・指名打者」で先発出場し、3試合連発となる42号を放った。3試合連発は今季4度目で通算12度目だ。キング争いでは42発のシュワーバーに再び並んだ。5戦4発の量産態勢で、シーズン57発ペース。今季自己最長の10試合連続安打に伸ばした。昨季エンゼルスタジ