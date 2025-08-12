新規アイドルグループの名称やロゴデザインが、韓国グループに酷似しているとされた件で、合同会社SOVAは12日、Xに「お詫びとお知らせ」を掲載した。【画像】アイドルグループ名称・ロゴめぐり謝罪韓国語でも（全文）アイドルグループ「everglow」の結成が10日に発表され、これをめぐってSNSなどで指摘があった。グループプロデューサーの吉村宗一郎氏は「この度は、弊グループが使用しておりました名称およびロゴデザイン