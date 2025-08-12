◇第107回全国高校野球選手権第7日2回戦松商学園 0―3 岡山学芸館（2025年8月12日甲子園）4年ぶり38回目出場の松商学園（長野）は岡山学芸館に敗れて初戦敗退。ここまで北信越勢は4校が全て敗れ、残るは第8日に登場する中越（新潟）だけとなった。県大会無失策の堅守で勝ち進んできたが、聖地では序盤に2失策。0―1の3回には1死一、三塁から一塁走者に二盗を仕掛けられ、捕手の木内壱晴（3年）が悪送球して2点目を与え