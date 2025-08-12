１２日午前２時頃、福島県会津若松市一箕町のパチンコ店「ビックつばめ会津若松店」で、男性従業員から「若い男に拳銃のようなものを突きつけられ、現金などを奪われた」と会津若松署に通報があった。県警の発表によると、従業員にけがはなく、１０００万円以上の現金が奪われたとみられる。県警は強盗事件として調べている。当時店は閉まっており、従業員は一人で店内に残っていたという。