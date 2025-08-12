モデルの滝沢眞規子が12日までに、自身のインスタグラムを更新。旅行での水着ショットを披露し、ファンを喜ばせた。【写真】滝沢眞規子47歳、“水着姿”が「スタイル抜群」「ライン綺麗」（4枚）先月17日に47歳を迎えた滝沢。2003年に長女、2007年に長男、2008年に次女が誕生しており、SNSでは子どもたちが「素敵」「スタイル抜群」と話題を呼んでいる。今回は「旅行のお供に@fendi の新作スパイバッグ柔らかくて軽く