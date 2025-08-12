◇MLBエンゼルス−ドジャース(日本時間12日、エンゼル・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が古巣エンゼルス戦に「1番指名打者」で出場し、今季42号を放ちました。7点を追う8回の第4打席、敵地ながら古巣の本拠地で大歓声を受ける大谷選手は、右腕ショーン・アンダーソン投手からライトへの3試合連続となる今季42号。8月は全10試合で安打となり、直近5戦4発となりました。この試合前にフィリーズのカイル・シュワバー選手がリ