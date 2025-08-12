山本由伸にとって悪夢の5回となった(C)Getty Imagesドジャースの山本由伸が現地時間8月11日、敵地でのエンゼルス戦に先発登板。5回途中98球6安打6失点6奪三振の内容で降板した。6失点はメジャー自己ワーストで、今季11勝目はならなかった。【動画】山本由伸がエンゼルス戦に登板スプリットで空振り三振を奪うシーン初回に先頭のザカリー・ネトに先頭打者アーチを浴びると、一死一、二塁からヨアン・モンカダの適時打で0−2と