「ジャイアンツ−パドレス」（１１日、サンフランシスコ）パドレスのダルビッシュ有投手が６回４安打１失点で、今季２勝目の権利を持って降板した。二回は２死一、二塁のピンチを背負ったが、コスを二飛に仕留めて無失点。五回は李政厚を空振り、、ベイリーを見逃し、コスを空振りで３者連続三振に仕留めた。１−０の六回にディバースに同点ソロを浴びたが、七回に味方打線が３点を勝ち越した。ダルビッシュは７月３０日の