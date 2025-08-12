少女時代のメンバーで女優のユリが、ユーチューブ撮影中に落馬事故に遭った。【写真】ユリ、美しすぎる大胆スイムウェア8月11日、ユリの個人YouTubeチャンネル「クォン・ユリ」では「大丈夫？馬が驚いたよね?! 済州乗馬」と題した動画が公開された。動画内で「乗馬は体力の消耗が大きいけど、精神面の健康に良く、障がいのある方にもポジティブな影響をもたらす」と語ったユリ。女優ファン・シネや女優チョン・ヘビン、AFTERSCHOOL