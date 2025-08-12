実業家の前澤友作さんが、新しい国産SNSの立ち上げに向けて、Xで共に起業するメンバーの募集を開始しました。前澤さんは「お金とリソースと影響力をすべて提供するので、情熱とアイデアのある人、新しいSNS作りませんか？」と呼びかけています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■前澤さんが掲げる「理想の条件」前澤さんのポストによると、新SNSの構想には以下のような特徴が盛り込まれています。1.ユーザ