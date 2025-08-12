【モデルプレス＝2025/08/12】タレントの矢沢心が8月12日、自身のInstagramを更新。夫で元格闘家の魔裟斗とのフレンチディナーデートの様子を公開し、反響が寄せられている。【写真】魔裟斗＆矢沢心夫婦、豪華デートでの正装姿◆矢沢心、魔裟斗とフレンチ料理堪能矢沢は「目で楽しみ舌で味わう 紫蘇で始まり紫蘇で終わる（私の視点）」と虎ノ門ヒルズステーションタワー49階にあるフレンチレストランでの食事を報告。「食事を終え