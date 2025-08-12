【モデルプレス＝2025/08/12】Snow Manの佐久間大介が11日、自身のX（旧Twitter）を更新。「大好きな人に逢ってきた」ことを明かし、反響を呼んでいる。【写真】Snow Man佐久間「大好きな人」のうちわでライブ参戦報告◆佐久間大介、宮田俊哉のグッズ持参でKis-My-Ft2のライブへ佐久間は「大好きな人に逢ってきた」と添えて、Kis-My-Ft2の宮田俊哉のうちわと同グループのペンライトを宮田のメンバーカラーである紫色に光らせた写真