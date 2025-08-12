◆第２０回全日本女子硬式クラブ野球選手権第４日（１２日、千葉・なごみの米屋ぴーちゃんフィールド大谷津ほか）女子硬式野球クラブチームの日本一を決める大会の３回戦が行われ、阪神タイガースＷｏｍｅｎ（兵庫）がＺＥＮＫＯＢＥＡＭＳ（埼玉）に延長８回タイブレークの末に１―６で敗れた。前日には巨人の女子チームと西武ライオンズレディースも敗退しており、２３年にＮＰＢ傘下の女子チームが３チームになって以降、同