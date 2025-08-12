元日本テレビアナウンサーのタレント脊山麻理子（45）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。グラビアタレントらとの水着姿を披露した。脊山は「昨日は、ボートレース多摩川にて『真夏の多摩川グラビアタレントトークショー』で司会をしてきましたよ」と報告。「きてくださった皆様、ありがとうございました」と感謝した。集合写真もアップし「私と同じく週刊大衆の特派員をしている、内田瑞穂ちゃん、あさいあみちゃん、桐山