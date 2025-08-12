◆イースタン・リーグ巨人―楽天（１２日・ジャイアンツタウン）巨人は１２日、イースタン・楽天戦のスタメンを発表した。左肘じん帯損傷からの１軍復帰を目指す巨人の岡本和真内野手が「４番・三塁」で先発出場。復帰後６戦目で初の守備に就く。先発マウンドは高橋礼投手。サブマリン右腕がアピールを狙う。以下、巨人のスタメン。【巨人】１番・中堅オコエ２番・二塁宇都宮３番・左翼ヘルナンデス４番・三塁岡