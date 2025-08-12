お笑いコンビ・さや香が１２日、東京・霞が関の法務省で行われた「第７５回社会を明るくする運動」のよしもとサポーター任命式に出席した。吉本興業と法務省は７月、「動画で社会を明るくせよっ吉本若手芸人リールコンテスト」を開催。９組の芸人が社会を明るくするをテーマに作成した動画をインスタグラムに投稿し、いいねの数を競った。優勝者のさや香は、同運動のサポーターに就任。同省大臣室をスーツ姿で訪問し、新山は