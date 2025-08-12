◆米大リーグジャイアンツ―パドレス（１１日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）パドレス・ダルビッシュ有投手（３８）が１１日（日本時間１２日）、敵地・ジャイアンツ戦に先発し、６回４安打１失点、６奪三振と好投。今季２勝、日米通算２０５勝目の権利を持って降板した。球数８４球で、防御率は５・６１となった。相手エース・ウェブとの投げ合いで初回は３者凡退の立ち上がり。２死から３番・アダ