◆プロアマ交流戦巨人３軍―日大（１２日・ジャイアンツ球場）巨人の育成新外国人、クリスチャン・フェリス外野手が来日初安打を放った。８回１死の場面で、平山の代打で出場。カウント０―２と追い込まれながらも、しぶとく中前へ。巨人に加入後３打席目での快音に、一塁ベース上で笑顔を見せた。身長２００センチ、体重１２７キロを誇る左の大砲候補。１１日には東京ドームで１軍試合前練習に参加し、右翼後方の看板直撃