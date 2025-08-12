アイモバイルは、ふるさと納税サイト「ふるなび」の旅行体験型返礼品「ふるなびトラベル」での寄附と利用で最大5％を還元する。エントリーの上で自治体に寄附し、獲得したふるなびトラベルポイントを利用して宿泊予約した上、予約した施設に宿泊し、チェックアウトする必要がる。寄附・予約期間は8月7日正午から9月30日まで、宿泊期間は8月7日正午から2026年1月13日まで。上限は1万コイン。「ふるなびトラベル」は、ふるさと納税先