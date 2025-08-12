◆第１０７回全国高校野球選手権大会第７日▽２回戦岡山学芸館３―０松商学園（１２日・甲子園）松商学園（長野）が岡山学芸館に完封負けを喫し、３回戦進出を逃した。得点圏に何度も走者を置いたが、あと一打が出なかった。初回に１点を先制され、２回には２死満塁のチャンスとしたが、凡打に倒れ得点の機会を逃した。岡山学芸館のエース左腕・青中陽希投手（３年）の投球術に苦しみ、６安打も無得点。４年ぶりの舞台で