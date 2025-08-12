今年6月、18歳未満の少女にわいせつな画像を複数回にわたり撮影、送信させた疑いで高松市の飲食店従業員の男（23）が、きょう(12日)逮捕されました。 警察によりますと、男は今年6月3日から25日までの間、香川県に住む少女(当時18歳未満)に対して、合計8回にわたり、携帯電話でわいせつな画像を撮影させ、画像をSNSで送信させて、児童ポルノを製造した疑いが持たれています。調べに対して男は容疑を認めているということです。男