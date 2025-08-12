松商学園を完封し、ガッツポーズの岡山学芸館・青中。捕手佐藤滉＝甲子園岡山学芸館は青中が低めに変化球を集めて6安打で完封し、序盤からのリードを守った。打線は一回2死二塁から繁光の適時打で先制し、三回は四球や失策に乗じて加点。八回はスクイズで3点目を奪った。松商学園は二回のスクイズ失敗など流れをつかめず、五回1死一、三塁も無得点。7回2失点と粘った加藤を援護できなかった。