人気YouTuberのRちゃんが2025年8月11日に動画を投稿し、6月にYouTuberのヒカルさんのチャンネルで企画された「彼氏オーディション」で結ばれた男性と破局したことを明かした。「『だから言ったじゃん！』っていう声が聞こえてきそう」Rちゃんと結ばれた会社員の男性・吉田さんについては、オーディション中に「性行為ができなかった」と主張する女性との間に子どもがいることが判明。なお、DNA鑑定では子どもは吉田さんの子だとい