止まない戦闘による影響が深刻化しています。パレスチナ自治区ガザでは、子どもたちを含む飢餓が急速に広がっています。イスラエル軍が、トラックによる物資の搬入を制限する中、私たちは日本メディアで初めて空から物資を投下するミッションに同行しました。一方、地上では、わずかな物資を求める人々に向け発砲も起きています。【写真で見る】裸足の10歳少年「ありがとう」その直後に起きた悲劇封鎖続くガザ地区 空から見え