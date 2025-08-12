１０日、米ニューヨークの国連本部で発言する中国の傅聡国連常駐代表（前列中央）。（国連＝新華社記者／謝鍔）【新華社国連8月12日】中国の傅聡（ふ・そう）国連常駐代表（国連大使）は11日、国連安全保障理事会の海洋安全保障に関するハイレベル公開討論で発言し、国際法に基づく国際海洋秩序の維持を呼びかけた。傅氏は次のように述べた。国連海洋法条約は海洋分野の包括的法的文書で、他の国際条約や国際慣習法とともに、