中国財政部公式サイトのスクリーンショット。（北京＝新華社配信）【新華社北京8月12日】中国国務院関税税則委員会は12日、米国原産輸入商品に対する追加関税措置調整に関する公告を発表した。中米経済・貿易会談の共通認識を実行に移すため、中国の「関税法」「税関法」「対外貿易法」などの法律法規と国際法の基本原則に基づき、国務院の承認を得て、12日午後0時1分（日本時間同1時1分）から「国務院関税税則委員会の米国