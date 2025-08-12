【「Deadzone: Rogue」PC版 バージョン1.0】 8月12日 リリース 価格：2,735円 ※8月26日までは20%OFFの2,188円 Prophecy Gamesは、ローグライトFPS「Deadzone: Rogue」PC版のバージョン1.0を8月12日に正式リリースした。価格は2,735円（8月26日までは20%OFFの2,188円）。 本作は、ハイスピードな戦闘とローグライクな