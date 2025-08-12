3連休が終わり、昨日までの記録的な大雨から一夜明けた今日(12日)、JR熊本駅には通勤する人の姿がありました。 【写真を見る】九州新幹線は通常運行に天草や八代はバス運休続く 通勤者「昨日から出張だったんですけど、雨で行けなかったんで、今日になりました」 通勤者「新幹線ちょっと心配してたんですけど、普通通り運行しているみたいで、助かりました」 九州新幹線は通常ダイヤに戻っていますが、大雨の影響で運行再開