Image: Shutterstock あんまりAIに頼っちゃいけない…？いまや現実の社会や経済を脅かすまでの存在になったAI。Microsoftが予測する｢AIに奪われにくい仕事｣ところが、米国内では、AIの運用を違法として取り締まり、人々に実害を及ぼすことがないよう規制する流れが強まってもいるようですよ。イリノイ州が心理療法での活用を規制このほど米国イリノイ州のJB Pritzker知事は、州内で心理療法