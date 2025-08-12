１０日、雨の中のパンダ。（成都＝新華社記者／許芸潁）【新華社成都8月12日】中国四川省にある成都ジャイアントパンダ繁殖研究基地では10日、折からの大雨にもかかわらず、多くの観光客が訪れにぎわいを見せた。世界各地からの観光客が雨の中、パンダの姿を一目見ようと来訪。中には、開催中のワールドゲームズ成都大会に参加したベルギーの選手たちや、成都を訪れた日本人観光客の姿もあり、色とりどりの傘が基地内に独特の景