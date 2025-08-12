映画『クレヨンしんちゃん』（クレしん）シリーズの新作となる32作目『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』（8月8日公開）の興収情報が発表された。公開4日間で観客動員数51万6186人、興収6億3327万8100円を記録した。観客動員数はシリーズNO.1ヒットを記録した昨年の『オラたちの恐竜日記』の100.2％で、歴代No.1のヒットが狙えるロケットスタートを切った。【動画】ボーちゃん激変！公開された『クレし