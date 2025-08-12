中国のゲーム会社、上海米哈游網絡科技（ｍｉＨｏＹｏ）が運営する「原神（げんしん）」の日本での看板広告。（資料写真、東京＝新華社配信）【新華社北京8月12日】米調査会社センサータワーはこのほど、モバイルゲームのパブリッシャー別にまとめた7月の売上高ランキングで、上位100社に中国企業は32社がランクインしたと発表した。中国勢の世界市場売上高は19億5千万ドル（1ドル＝約148円）で、100社合計の34％を占めた。