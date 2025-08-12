モデルでタレントのみちょぱこと池田美優さんは8月10日、自身のInstagramを更新。2024年8月に行われた結婚披露宴パーティーの写真を公開し、反響を呼んでいます。【写真】みちょぱ＆大倉士門のウエディング写真「見返してもきれいな花嫁さん」みちょぱさんは「結婚式から丸1年あっとゆーまの1年で久しぶりに写真見返したらいい写真ばっかりだった」とつづり、14枚の写真を投稿。夫でモデルの大倉士門さんとのツーショットのほか