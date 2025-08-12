日本マクドナルドはおもちゃ付きの「ハッピーセット」購入者への人気トレーディングカードゲーム「ポケモンカード」配布を巡り、転売目的の大量購入や食品廃棄が発生したとして謝罪した。今後は販売個数制限の厳格化などの再発防止策を行う。日本マクドナルドでは９〜１１日の３日間限定で、ハッピーセット購入者にポケモンカード２枚を配布した。しかし、転売目的の大量購入で店頭や周辺で混雑・混乱が発生し、カードは多く