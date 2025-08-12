前線が西日本から東日本の日本海側から東北地方にのびていて、火曜日の午後も西日本から北日本は激しい雨の降る所がありそうです。これまでに大雨となった地域は、引き続き、土砂災害に厳重な警戒が必要です。【CGで見る】北陸のこのあと1時間ごとの雨と雲の予想シミュレーション西日本から北日本は大気の状態が非常に不安定になっていて、火曜日の昼前も特に北陸に発達した雨雲がかかっています。午後も日本海側では、激しい雨や