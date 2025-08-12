シリーズでお伝えしている「はじめよう防災プラス」。今回は、フジテレビアナウンサーによる防災動画プロジェクト「備えよう」とコラボしてお伝えします。12日は、川のレジャーの危険性を考えます。東京・青梅市の多摩川では、平日も多くの人が川遊びを楽しんでいました。こうした川のレジャーで気をつけたいのが水の事故です。2024年1年間、海や川などで起きた水難事故は過去10年で最も多くなりました。そして、中学生以下が犠牲