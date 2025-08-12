9月10日から14日まで北京で開催される2025年中国国際サービス貿易交易会は現在、テーマ展と特別展の出展募集作業がほぼ終了し、約70の国と国際機関が出展の意向を示しています。中でも主賓国のオーストラリアと主賓省の安徽省は、過去最大規模の展示団を組織し、金融、観光、消費などのテーマをめぐって一連のイベントを実施する予定です。今回の交易会では「グローバルサービス、互恵共有」の理念に基づき、「デジタルと人工知能