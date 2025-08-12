医療機関「にしたんクリニック」の運営を支援する「エクスコムグローバル」の西村誠司社長が10日、自身のTikTokを更新。西村氏が所有する「ロールス・ロイスファントム」（重量重量約2.6トン）とマッチョ男子たちが、?押し相撲?で対決した。 西村氏所有のロールス・ロイスは、各メディアで取り上げられており、購入価格約8000万円。排気量6.749ccのV型12気筒ツインターボエンジンを搭載、最高出力571馬力を誇る。