東京都内ではしかが流行しています。東京都感染症情報センターによりますと、今月3日までの1週間のはしかの感染者数は2人で、今年の累計は27人にのぼり、去年、おととしの10人をすでに上回っています。過去10年間では2019年の124人が最多でした。都の担当者は海外との往来が流行のひとつの要因だと分析しています。はしかは、症状が現れた場合、39度以上の高熱と発疹が出て、肺炎や脳炎など重い合併症を発症するおそれもあるとして