◇MLB エンゼルス-ドジャース(日本時間12日、エンゼル・スタジアム)ドジャースの山本由伸投手がエンゼルス戦に先発し、5回途中6失点で降板となりました。山本投手は初回、ザカリー・ネト選手に初球をとらえられ先頭打者本塁打を献上。その後、1アウトから2者連続四球から、5番のヨアン・モンカダ選手にもタイムリーを許し、いきなり2失点。その後、2、3回と四球を出しながらも得点を与えず。しかし0-2の5回は2安打と死球でノーアウ