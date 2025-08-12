バブみあふれる透明感リップで、ピュアな私にアップデート♡韓国発・エチュードから、とろけるようなツヤと潤いを叶える『カラーリングジェリーバーム』が2025年8月31日(日)より登場。グミのようなぷにぷにアプリケーターで、なめらかフィット。血色感とボリューム感を好みに合わせて選べる2タイプで、どの角度から見ても“うるちゅる”な仕上がりに。まるでジェリー