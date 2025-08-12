改めて存在感を見せつけた一発だった。セルティックの旗手怜央は８月10日、スコットランドリーグ第２節のアバディーン戦で、今季初ゴールをあげた。ペナルティエリアの外でパスを受けると、右足を一閃。ボールはゴールマウスをたたいてからラインを割っている。１点をリードしていたスコットランドの名門は、旗手の追加点で勝利を引き寄せ、２−０で逃げ切り。開幕２連勝を飾った。「リーグ最高のMF」とも評される日本代表戦