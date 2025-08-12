中国代表の大エースが現役引退の危機に瀕しているようだ。かつて、スぺインのエスパニョールでもプレーしたウー・レイである。中国のポータルサイト『捜狐』は、ウー・レイの現状について、「岐路に立っている。惨めな引退よりも、堂々とした引退のほうが重要だ」と主張した。「ウー・レイの身体機能は急速に悪化している。膝の怪我により、爆発力とスピードは完全に失われている。まともに走ることもできず、スピードも低下し