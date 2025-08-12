◇ナ・リーグジャイアンツ ― パドレス（2025年8月11日サンフランシスコ）パドレスのダルビッシュ有投手（38）が11日（日本時間12日）、中5日で敵地ジャイアンツ戦に先発し、6回4安打6奪三振1失点と好投。4―1とリードした状況で2勝目の権利を得て交代した。今季10勝を挙げている相手先発ウェブとの投げ合いで、コントロールと変化球の切れが抜群だった。2回に単打2本で1死一、二塁とされたが、7番・ベイリーを低めぎり