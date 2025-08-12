カルビーは、アンテナショップ「カルビープラス東京駅店」で販売されている約50商品を対象に、2025年夏のお土産商品ランキング（7月1日〜7月31日の売上金額）をまとめた。夏休み中のお土産選びの参考に、ベスト10を発表する。【表】夏のお土産ランキング ベスト10同店は、幅広い層へカルビーのおいしい、楽しい、うれしいを届けるため、2011年12月に1号店をオープンし、現在では北海道から沖縄まで全国に10店舗を展開してい