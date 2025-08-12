岡山学芸館３―０松商学園（２回戦＝１２日）岡山学芸館（岡山）が松商学園（長野）との競り合いを制し、昨夏に続く３回戦進出を果たした。一回に４番繁光の適時打で先制すると、三回には敵失で加点。八回にもスクイズでリードを広げた。投げては、青中が６安打で完封した。松商学園は再三走者を出したものの、本塁が遠かった。