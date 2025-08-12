８月１２日午前１１時ごろ、京都市の貴船エリアで、飲食店の川床が崩れ男女２人が川の中に転落する事故がありました。崩れたのは、川の増水が原因とみられています。１２日午前１１時すぎ、京都市左京区の貴船エリアの飲食店の従業員から「男女が川に取り残されていて、流されそうだ」と１１９番通報がありました。京都市消防局によりますと、川床が崩れ、川の中に一時的に高齢の男女２名が取り残されました。貴船川の増水が